На Прикарпатье от самодельной взрывчатки погиб пенсионер

На Прикарпатье от взрыва самодельного взрывного устройства погиб пенсионер.

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, вчера, 3 мая, около 17 часов в Коломыйский райотдел милиции позвонил житель города и сообщил о том, что на околице Коломыи возле берега реки Прут он обнаружил тело неизвестного мужчины с травмами рук и живота.

На место происшествия выехали оперативно-следственные группы райотдела и УМВД в области, эксперты-криминалисты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, судебно-медицинский эксперт, руководство областного УМВД и прокуратуры.

Во время обследования местности, где расположены огороды граждан, установлено, что смерть 67-летнего мужчины наступила из-за несчастного случая от взрыва самодельного взрывного устройства.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало в руках мужчины.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к несчастному случаю со смертельным исходом.