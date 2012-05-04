На Прикарпатье - первые случаи укусов людей гадюками

На Прикарпатье зарегистрированы первые случаи укусов людей змеями.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Ивано-Франковской области, в минувшие выходные в Богородчанскую центральную районную больницу из-за укуса змеи госпитализирован 32-летний житель села Луквица Богородчанского района, который пошел в лес по дрова, и его ужалила в ногу гадюка.

Еще один такой случай зарегистрирован в Рожнятовском районе 1 мая, где в больницу с диагнозом «укус змеи в бедро левой ноги» попал 22-летний житель села Красное. Как отмечают медики, состояние обоих пострадавших удовлетворительное, угрозы их жизни нет.