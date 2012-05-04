Бетонные урны из центра Киева убрали ради безопасности

Ради безопасности киевлян и гостей города в праздничные дни из центра столицы были убраны бетонные урны для мусора, говорится в ответе КГГА на запрос УНИАН.

“Для повышения безопасности киевлян и многочисленных гостей столицы во время майских праздников по поручению председателя КГГА Александра Попова из центральной части Киева убраны все бетонные урны для мусора. Такие меры связаны с трагическими событиями, которые произошли недавно в Днепропетровске”, - отмечается в сообщении.

Так, бетонные урны убраны с Крещатика и Майдана Незалежности, из парков и скверов, расположенных в самом центре столицы. Вместо этого коммунальные службы установили крупногабаритные металлические баки для сбора мусора на время проведения массовых мероприятий. Теперь же места, где раньше стояли урны, оборудованы полиэтиленовыми пакетами для мусора, информируют в КГГА.

“Такие меры призваны поддержать максимальный уровень безопасности, особенно во время праздничных мероприятий, в частности, в День Победы”, - объясняют в горгосадминистрации.

Городская власть извиняется перед киевлянами и гостями столицы за временные неудобства и надеется на понимание и осознание того, что такие действия направлены исключительно на обеспечение безопасности каждого гражданина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, начальник Главного управления контроля за благоустройством КГГА Сергей Садовой сообщил, что урны для мусора в центре Киева были демонтированы в рамках проекта благоустройства 1,5-километровой зоны вокруг НСК “Олимпийский” к Евро-2012 с целью их замены на современные и отвечающие архитектуре.

По его словам, эта замена планировалась уже давно. На вопрос, не связан ли демонтаж урн со взрывами в Днепропетровске, он ответил: “У меня такой информации нет. Я занимаюсь благоустройством".

С.Садовой сообщил, что из центра города были демонтированы на протяжении двух-трех дней около 400 урн.