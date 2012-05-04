В больницах Днепропетровска остаются 10 жертв взрывов

В больницах Днепропетровска по состоянию на 18.00 остаются 10 пострадавших от серии взрывов.

Состояние 77-летней женщины остается тяжелым, сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным управления, в состоянии средней тяжести находится один человек. У остальных 8 потерпевших состояние удовлетворительное.

Сегодня во второй половине дня из больниц были выписаны 4 потерпевшие, из них трое - подростки.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.