В больницах Днепропетровска остаются 10 жертв взрывов
08:46, 04 мая 2012Новости регионов
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Состояние 77-летней женщины тяжелое
В больницах Днепропетровска по состоянию на 18.00 остаются 10 пострадавших от серии взрывов.
Состояние 77-летней женщины остается тяжелым, сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.
По данным управления, в состоянии средней тяжести находится один человек. У остальных 8 потерпевших состояние удовлетворительное.
Сегодня во второй половине дня из больниц были выписаны 4 потерпевшие, из них трое - подростки.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.
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