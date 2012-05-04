Жители Донецка добровольно сдают оружие

Население Донецка сдало в милицию 127 единиц оружия во время месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов, который проводился на территории города с 20 марта по 30 апреля текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

Согласно сообщению, среди сданного - охотничье оружие, газовое, приспособленное для стрельбы патронами с резиновой пулей и холодное. Есть и «эксклюзив» - охотничий лук, который его владелец собирается зарегистрировать на свое имя.

Также граждане сдали 149 патронов и 1 снаряд.