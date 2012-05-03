На базе роддома № 5 откроют второй в Киеве перинатальный центр

В рамках выполнения Концепции развития перинатальной помощи в Киеве планируется открытие перинатального центра на базе городского роддома № 5.

Как сообщает пресс-служба КГГА, создание этого центра обеспечит оказание высокоспециализированной медицинской помощи женщинам с экстрагенитальной патологией, новорожденным, в том числе с хирургической патологией, реабилитационной помощи женщинам и детям и организационно-методическую, координирующую поддержку созданным ранее перинатальным центрам.

В КГГА напоминают, что открытие перинатальных центров третичного уровня в каждой административно-территориальной единице государства запланировано в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства», инициированного Президентом Украины. Цель проекта – структурная реорганизация системы оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов, а также их новорожденным детям.

Кроме того, в Киеве продолжается создание многоуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным в соответствии с Концепцией развития перинатальной помощи. Особенностью концепции является создание до 2014 года трех высокоспециализированных перинатальных центров третичного уровня оказания медицинской помощи на базе роддомов № 5 и № 7 и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Специалисты утверждают, что внедрение концепции позволит снизить уровень смертности новорожденных на 20%, материнской – на 10%, значительно снизить показатели детской инвалидности, врожденных пороков развития, а также повысить эффективность перинатальной диагностики.

Как сообщалось, 10 февраля 2012 года был открыт первый в Киеве и второй в Украине перинатальный центр на базе Киевского городского роддома № 7 мощностью 170 койко-мест. Отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных расширено до 12 коек, открыто также отделение недоношенных детей на 20 коек.

Для улучшения материально-технического состояния перинатального центра из городского бюджета выделены 500 тыс. грн.