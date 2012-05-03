В Луганске подрались иностранные студенты и местные жители

В Луганске возле национального университета им. Шевченко подрались иностранные студенты и местные жители.

По информации газеты «Неделя», около 40 иностранцев участвовали в драке с таким же количеством луганчан.

«Жертв нет. Милиционеры задержали троих участников драки - двух иностранцев и одного жителя Луганска. Следователи выясняют, что стало причиной драки и кто был зачинщиком. Конфликт произошел в районе киоска по продаже шаурмы на улице Оборонной, который осенью прошлого года разгромили неизвестные, предположительно - спортсмены-тайбоксеры», - пишет «Неделя».

В Отделе по связям с общественностью ГУМВД в Луганской области корреспонденту УНИАН подробности инцидента не сообщили, однако подтвердили информацию о драке иностранцев и местных жителей, отметив, что в ней участвовали два иностранца и один луганчанин.

Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 ноября 2011 года 25 неизвестных в медицинских масках разгромили киоски и избили четырех иностранных студентов Луганского национального университета им. Шевченко. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

9 ноября областное УМВД заявило о том, что в Луганске был задержан организатор инцидента.

14 ноября стало известно, что задержанный организатор – тренер по тайскому боксу спортивного клуба «Донбасс». Вместе с ним были задержаны два человека: пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу, призер и чемпион мира и еще один тренер того же спортклуба. Они находились под подпиской о невыезде.

5 января 2012 года суд освободил из-под ареста тренера по тайскому боксу. Уголовное дело против него находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Луганска.

