В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в педофилии

В Крыму задержали находящегося в международном розыске гражданина России, подозреваемого в развращении 12-15-летних мальчиков.

Как сообщает пресс-служба крымского Управления МВД, в российском Екатеринбурге более пяти лет действовала группировка, которая организовывала для мужчин секс-досуг с мальчиками, а также изготавливала и распространяла детскую порнографию, похищала и торговала несовершеннолетними. В «активе» группы - более 100 преступлений.

В 2006 году суд постановил арестовать подозреваемого в совершении развратных действий жителя Екатеринбурга, но мужчина скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

37-летнего россиянина, ранее работавшего адвокатом, задержали на днях в аэропорту Симферополя. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.