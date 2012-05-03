10-летнего мальчика укусила гадюка - попал в реанимацию

В Житомирской области в результате укуса гадюки 10-летний мальчик попал в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Житомирской области, 2 мая в травматологическое отделение Олевской центральной районной больницы с диагнозом” укус гадюки” была госпитализирована 37-летняя местная жительница.

1 мая в реанимационное отделение Коростышевской районной больницы с таким же диагнозом попал 10-летний мальчик.