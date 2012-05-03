В Хмельницком парень "заминировал" больницу

В Хмельницком задержан 18-летний юноша, который вчера сделал ложное сообщение о заминировании больницы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, принятыми мерами установлено, что молодой человек сделал это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений. Правонарушитель задержан.

В тот же день в городе Горловка Донецкой области задержан 30-летний гражданин, без постоянного места работы, в квартире которого изъято 700 г взрывчатки и электродетонатор.



