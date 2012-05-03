В Запорожье 22-летний парень вынес из пылающего балкона деток

В Запорожье 22-летний парень влез на горящий балкон и спас двоих малолетних детей, которые устроили там пожар.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, пожар возник на балконе второго этажа запорожской многоэтажки, где играли двое детей 2-х и 4-х лет.

«59-летняя бабушка хлопотала по хозяйству в квартире, а ее двое внуков оказались на балконе, где вспыхнул пожар. На помощь пришел 22-летний прохожий: парень залез на пылающий балкон и вынес оттуда детей. Вслед за ним вышла и бабушка малышей», - сообщили управлении МЧС.

На место происшествия прибыли 4 единицы пожарной техники и 12 спасателей, которые погасили пламя.

В результате пожара пострадала бабушка, которая была госпитализирована с диагнозом «отравление продуктами горения». Сами дети, а также парень, который их спас, не пострадали.

В УМЧС предполагают, что пожар на балконе возник из-за детских шалостей с огнем.