Дети из Полтавской области поедут на оздоровление в Италию

27 детей из Полтавской области, пострадавших от аварии на ЧАЭС, поедут на оздоровление в Италию.

Об этом УНИАН сообщили в областной организации «Союз Чернобыль Украины».

Детей на отдых пригласил итальянский благотворительный фонд «Залив сказок».

По решению организации оздоравливаться будут дети из Лубенского, Полтавского, Кременчугского, Зиньковского, Кобеляцкого, Шишацкого, Комсомольского и Диканьского районов.

«Союз Чернобыль Украины» сотрудничает с итальянским фондом «Залив сказок» с 1995 года. За это время на оздоровлении за рубежом побывали более 500 полтавских детей.

В Полтавской области насчитывается около 7 тысяч детей, имеющих статус пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.