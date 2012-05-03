Дети из Полтавской области поедут на оздоровление в Италию
10:51, 03 мая 2012Новости регионов
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Пострадавшие от аварии на ЧАЭС
27 детей из Полтавской области, пострадавших от аварии на ЧАЭС, поедут на оздоровление в Италию.
Об этом УНИАН сообщили в областной организации «Союз Чернобыль Украины».
Детей на отдых пригласил итальянский благотворительный фонд «Залив сказок».
По решению организации оздоравливаться будут дети из Лубенского, Полтавского, Кременчугского, Зиньковского, Кобеляцкого, Шишацкого, Комсомольского и Диканьского районов.
«Союз Чернобыль Украины» сотрудничает с итальянским фондом «Залив сказок» с 1995 года. За это время на оздоровлении за рубежом побывали более 500 полтавских детей.
В Полтавской области насчитывается около 7 тысяч детей, имеющих статус пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.
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