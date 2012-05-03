Прикарпатье: во время сплава на катамаранах погибла девушка

На Прикарпатье во время сплава на катамаранах погибла туристка.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области, несчастный случай произошел 1 мая в 11.26 в селе Зеленое Верховинского района.

Группа туристов из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Коломыи в составе 17 человек на катамаранах осуществляла сплав по реке Черный Черемош. Не справившись с управлением, один катамаран столкнулся с опорой деревянного моста и был поврежден. В результате столкновения туристка (1989 г.р.), жительница с. Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области, упала в воду, сломав при этом ногу, и утонула.

Тело погибшей вытащили из воды туристы.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа милиции, скорая медицинская помощь.