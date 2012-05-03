Хмельнитчина: пятеро людей отравились грибами

В Хмельницкой области с диагнозом «отравление грибами» госпитализировані пять человек,

Киев. 2 мая. УНИАН. В пгт Новая Ушица Хмельницкой области с диагнозом «отравление грибами» госпитализировані пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Новоушицкую райбольницу госпитализированы пятеро жителей с. Рудковцы Новоушицкого района с предварительным диагнозом «острое пищевое отравление грибами». Больные находятся в состоянии средней тяжести.