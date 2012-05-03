Хмельнитчина: пятеро людей отравились грибами
09:42, 03 мая 2012Новости регионов
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Из них двое детей
В Хмельницкой области с диагнозом «отравление грибами» госпитализировані пять человек,
Киев. 2 мая. УНИАН. В пгт Новая Ушица Хмельницкой области с диагнозом «отравление грибами» госпитализировані пять человек, в том числе двое детей.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Новоушицкую райбольницу госпитализированы пятеро жителей с. Рудковцы Новоушицкого района с предварительным диагнозом «острое пищевое отравление грибами». Больные находятся в состоянии средней тяжести.
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