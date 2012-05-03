Психически больной мужчина ударил 7-месячного ребенка по голове

В Запорожье психически больной мужчина ударил 7-месячного ребенка алюминиевым предметом по голове.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, 1 мая в супермаркете, расположенном в Орджоникидзевском районе Запорожья, агрессивный покупатель у кассы повздорил с матерью 7-месячного младенца, после чего избил самого ребенка.

«У кассы посетитель супермаркета задел женщину с коляской. Женщина попросила его быть более осторожным, так как в коляске спал ребенок. Замечание разозлило мужчину: он начал сильно кричать и толкать женщину. От его крика 7-месячный малыш проснулся и заплакал. Это вызвало еще более неадекватную и агрессивную реакцию мужчины», - сообщили в милиции, отметив, что покупатель схватил алюминиевый разделитель товара на кассе и начал бить ним по коляске, и ударил ребенка по голове.

Прибывший на место происшествия наряд милиции отправил злоумышленника в Орджоникидзевский райотдел.

Младенец госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей лба».

Обидчик ребенка доставлен в психбольницу. Милиция выяснила, что 25-летний запорожец стоит на учете в местной психбольнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).