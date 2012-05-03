На Львовщине сошли с рельсов и загорелись цистерны с топливом

Ночью 3 мая в Пустомытовском районе во время движения грузового поезда сошли с рельсов 10 вагонов, из которых 7 перевернулись.Вследствие схода вагонов произошла разгерметизация пяти цистерн с топливом и его медленное вытекание с последующим возгоранием трех цистерн, сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Пожар был локализован и ликвидирован. Для ликвидации пожара были привлечены 17 отделений пожарно-спасательной службы МЧС и пожарный поезд"Укрзализныци". Жертв и пострадавших нет. Повреждено около 250 м электроконтактной сети и железнодорожного полотна. Движение железнодорожного транспорта осуществляется по резервной схеме. В 5 час. 40 мин. восстановлено движение по парной колее.

К аварийно-восстановительным работам привлечены аварийно-восстановительный поезд и аварийно-ремонтные бригады. Причина схода вагонов - устанавливается.

