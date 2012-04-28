Киевскую медицину реформируют по-венски

Киев будет применять венский опыт реформирования медицинской сферы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, председатель КГГА Александр Попов и бургомистр Вены Михаэль Хойпль во время официальной встречи в столице Австрии договорились о разработке комплексной программы стажировки украинских врачей.

Предусматривается, что уже в следующем году киевские медики получат возможность улучшить свою квалификацию в Вене.

«Австрийская система медицинского обслуживания и здравоохранения, по-видимому, одна из лучших в Европе и мире. Нам действительно есть чему поучиться у венских коллег, и в настоящее время мы имеем такую возможность. Мы договорились, что разработаем совместную программу и уже в ближайшее время начнем ее реализовывать», – сказал А.Попов.

Кроме того, Киев будет приобретать опыт Вены в области энергосбережения и применения восстанавливаемых источников энергии. В настоящее время венские энергетические компании являются одними из лидеров в Европе по применению современных энергосохранных технологий.

«Австрия – это страна, которая не имеет атомной энергетики и должна постоянно искать инновационные пути решения проблемы энергоснабжения. При этом мы не можем пренебрегать экологическими нормами, поскольку считаем, что не должны слишком рассчитывать на традиционные технологии. Австрийские ученые постоянно находятся в инновационном поиске, и мы охотно поделимся нашими наработками с киевскими коллегами», – отметил М.Хойпль.

Диалог между Киевом и Веной будет продлен во время визита австрийского бургомистра в украинскую столицу в дни проведения Евро-2012. Тогда же планируется подписание протокола об углублении сотрудничества.