Потерпевших от взрывов выписывают в удовлетворительном состоянии

Сегодня из Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова после визита в учреждение Президента Украины Виктора Януковича выписали в удовлетворительном состоянии двух потерпевших от взрывов 27 апреля – мужчину и женщину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в администрации больницы.

Таким образом, в данный момент в больнице им. Мечникова находится 6 потерпевших, трое из которых получили тяжелые травмы. По данным администрации, они находятся в стабильном состоянии, с определенным улучшением.

Пожилой мужчина, по данным собеседника агентства, которому ампутировали руку, самостоятельно передвигается. Также стабильно чувствуют себя 16-летняя девушка, получившая осколочные ранения лица и туловища, и женщина - кондуктор трамвая, который стоял на остановке в момент первого взрыва.

Все трое пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии политравм больницы им. Мечникова.

Остальные трое госпитализированных в областную больницу, пострадавшие от взрывов, находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. В ближайшие дни их могут выписать из медучреждения.

На данный момент в других Днепропетровских больницах находится еще 14 потерпевших. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 чел. (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.