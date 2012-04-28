В Днепропетровской области презентован сайт о детях-сирот

В Днепропетровской области презентован первый региональный информационный сайт, который способствует устройству детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семейные формы воспитания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», сайт создан днепропетровской областной благотворительной организацией «Сяйво веселки» в рамках реализации совместного проекта «Родина для дитини» Днепропетровской облгосадминистрации и фонда Р.Ахметова.

На сайте размещена информация, фото- и видеоматериалы о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, и информации для потенциальных приемных родителей.

Как отметила заместитель председателя Днепропетровского ОГА Мария Пустова, социальная защита прав и интересов детей является общей задачей областной власти, благотворительного фонда «Развитие Украины» и областной благотворительной организации «Сяйво веселки».

«В области создаются все условия, чтобы дети воспитывались в семьях, росли здоровыми, получали качественное образование и были уверенными в своем будущем. Особенно это касается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это принципиальная позиция Президента Виктора Януковича и губернатора Александра Вилкула. Поэтому создание регионального информационного сайта о детях-сиротах, это еще один важный шаг к осуществления детской мечты – иметь маму и папу», - сказала М.Пустова.

В свою очередь, руководитель программ и проектов фонда «Развитие Украины» Дарья Касьянова подчеркнула, что в Днепропетровской области, при активном содействии местных организаций, улучшается ситуация в сфере сиротства.

«Приятно, что новый портал о детях-сирот не только перенял лучший опыт от первого всеукраинского портала по вопросам усыновления «Сиротству – нет!», но и усовершенствовал свой ресурс, внедрив медиа-паспорт ребенка. В этом формате потенциальные родители получают максимум необходимой информации», - отметила Д.Касьянова.

Как подчеркнули в фонде Р.Ахметова, в регионе интерактивных проектов такого формата еще не было. Опыт создания подобного проекта имеет Россия, где уже несколько лет существует сайт с видеопаспортами детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и почти 70% детей, получивших «видеопаспорт», на протяжении 6 месяцев были устроены в семью.

В «Развитии Украины» информировали, что на Днепропетровском сайте, размещены медиапаспорт ребенка – это комплекс фото- и видеоматериалов о ребенке, который содержит интервью с ребенком о ее жизни, вкусе, успехах, родственниках и друзьях; интервью с воспитателем, который хорошо знает ребенка и может рассказать о том, каким он является; видео ребенка, снятое во время проведения развлекательной программы, чтобы увидеть ребенка со стороны, когда он находится в компании одногодков и друзей; подборка фотографий; общая информация о ребенке, возможная форма устройства, особенности здоровья и т. п.

На сайте уже размещены 45 медиапаспортов детей. Еще 27 находятся в процессе создания.

Справка УНИАН. В мае 2011 года губернатор Днепропетровской области А.Вилкул и директор фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный подписали меморандум. Документ предусматривает реализацию в области проекта «Родина для дитини», направленного на развитие семейных форм воспитания и профилактику социального сиротства в области. Важным направлением совместной работы облгосадминистрации и благотворительного фонда является создание детских домов семейного типа и содействие национальному усыновлению (усыновление детей гражданами Украины). А.Вилкул поставил задачу руководителям городов и районов области на протяжении пяти лет устраивать ежегодно около 20% воспитанников интернатов - это почти 400 детей - в семейные формы воспитания и усыновления. Таким образом, на протяжении пяти лет этот вопрос будет решен.

В 2011 году усыновлено и устроено в семейные формы воспитания 494 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из интернатов области. На протяжении первого квартала этого года усыновлено и устроено в семейные формы воспитания из интернатов области уже 107 детей.