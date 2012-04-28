В Днепропетровской больнице работает телефон психологической помощи

В Днепропетровской городской больнице №14 круглосуточно работает телефон психологической помощи для тех, кто оказался в зоне взрыва.

Как сообщили УНИАН в коммунальном учреждении, круглосуточно по номеру 745-90-40 профессиональные психологи оказывают психологическую поддержку.

Люди, оказавшиеся в эпицентре взрывов 27 апреля, а также все, кому необходима консультация психолога, могут звонить по указанному номеру, отмечают в городской больнице.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 человека (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.