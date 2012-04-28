В Тернопольской области бродячая собака покусала трех детей
11:29, 28 апреля 2012Новости регионов
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Ведутся поиски собаки
В Тернопольской области бездомная собака покусала трех детей.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, вчера в городе Борщев в больницу обратился 9-летний мальчик с покусанными ранами ноги. Ребенка госпитализировали.
Вечером в больницу обратились 11-летний и 16-летний жители города, которых собака тоже покусала за голени.
Ведутся поиски собаки.
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