В Тернопольской области бродячая собака покусала трех детей

В Тернопольской области бездомная собака покусала трех детей.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, вчера в городе Борщев в больницу обратился 9-летний мальчик с покусанными ранами ноги. Ребенка госпитализировали.

Вечером в больницу обратились 11-летний и 16-летний жители города, которых собака тоже покусала за голени.

Ведутся поиски собаки.