Донеччина: на обочине автодороги нашли две минометные мины

В Донецкой области обезврежены две минометные мины, обнаруженные на обочине автодороги Артемовск – Северск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, вчера вблизи поселка Благодатное Артемовского района бойцами МЧС было осуществлено обезвреживание двух минометных мин калибра 81 мм, обнаруженных на обочине дороги местным жителем во время сбора металлолома.

К операции от Главного управления МЧС привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава, отметили в пресс-службе областного главка.