Ровенщина: медработник сбывал наркотические препараты

В Дубенском районе Ровенской области работники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков задержали медицинского работника, который продавал таблетки метадола, который используются при лечении наркозависимых по программе заместительной поддерживающей терапии.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, задержанным оказался 24-летний мужчина, работник одного из медзаведений района, который имел доступ к подучетным лекарственным средствам и решил незаконно их сбывать. Оперативную закупку милиция провела в два этапа. Первый раз мужчина сбыл три таблетки метадола за 300 грн. Уже через несколько дней он продал две пилюли по 100 грн за каждую и на месте был задержан работниками милиции.

Стражи порядка возбудили по этому поводу два уголовных дела - по статье 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических веществ). И хотя задержанный в поле зрения стражей порядка попал в первый раз, ему «светит» лишение свободы до 10 лет, к тому же с конфискацией имущества.

Во время проведенной проверки в заведении здравоохранения милиционеры обнаружили ряд нарушений, которые допускали медики при выдаче препаратов. А сам задержанный добывал пилюли, не выдавая их в полном объеме наркозависимым пациентам.