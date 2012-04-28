В Днепропетровске было два ложных сообщения о заминировании

Вчера в 16.45 в милицию Днепропетровска по линии «102» поступило сообщение о том, что следующий взрыв состоится в автобусе по маршруту Днепропетровск - Павлоград.

Об этом УНИАН сообщили ОСО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний парень, который со своего мобильного телефона звонил в милицию, услышав о взрывах в Днепропетровске, и сделал заведомо ложное сообщение о заминировании автобуса.

По этому факту следственным отделом городского управления милиции Днепропетровска решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

В тот же день в 19.18 с неустановленного телефона в дежурную часть Индустриального отдела Днепропетровска позвонил неизвестный и сообщил о якобы заминировании Дворца культуры металлургов по ул. Косиора.

На тот момент во дворце находилось 30 человек, которых немедленно эвакуировали на безопасное расстояние.

Во время осмотра помещения работниками взрывотехнической службы управления МЧС подозрительные и опасные взрывные предметы выявлены не были.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по вышеупомянутой статье. Милиция принимает меры для установления и задержания злоумышленника.