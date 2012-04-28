Одному из пострадавших от взрыва в Днепропетровске оторвало руку

Восемь пострадавших в результате взрыва в Днепропетровске находятся в реанимации, одному из них оторвало руку.

Как сообщает ТСН, врачи заверяют, что жизнь всех 25 госпитализированных после взрывов вне угрозы.

В областной детской больнице девять подростков в возрасте до 16 лет. Все они студенты монтажного техникума. Один из взрывов прозвучал как раз недалеко от учебного заведения. У них осколочные ранения.

В реанимации областной больницы находятся 8 пострадавших с политравмами, из них четверо в тяжелом состоянии, четверо в среднем состоянии тяжести. Еще трех доставленных в эту больницу уже отпустили домой. Пять потерпевших уже прооперированы в областной больнице.

Самые тяжелые травмы у 63-летнего мужчины - ему пришлось ампутировать руку. "В сущности, оторвало руку взрывом. Висела на коже, оторвало все нервы. Врачи наши всячески пытались спасти, но не удалось", - сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

Среди потерпевших 16-летняя девушка, которой врачи пытаются спасти лицо, - его просто прошило осколками. Для раненных от взрыва в больнице развернули отдельное отделение. Потерпевшим и их родственникам оказывают помощь психологи.

Как сообщал УНИАН, в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, по последним данным милиции, пострадало 29 человек, 26 из которых госпитализированы.

За фактам взрывов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).