В Днепропетровске открыли «горячую линию» по взрывам

Жители Днепропетровска и области могут обратиться с информацией или фактами относительно взрывов.

В прокуратуре Днепропетровской области открыта круглосуточная «горячая линия», на которую жители Днепропетровска и области могут обратиться с информацией или фактами, связанными со взрывами, произошедшими 27 апреля в областном центре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Телефоны горячей линии: (056) 718-13-64 и 718-14-64.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил прокуратуре Днепропетровской области создать «горячую линию» для получения любой информации от граждан с целью расследования терактов и задержания злоумышленников.