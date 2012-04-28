В Мариуполе проводят мероприятия по предупреждению заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области проводятся мероприятия по предупреждению заболевания холерой и острыми кишечными заболеваниями.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, все мероприятия направлены на обеспечение микробиологической безопасности водоемов, Азовского моря, питьевой и технической воды, продуктов питания, безопасности мест массового отдыха, санитарную очистку, чтобы не повторилась прошлогодняя летняя эпидемия холеры. Сроки выполнения основных мероприятий определены в течение мая-июня 2012 года.

В сообщении подчеркивается, что санэпидслужбой совместно с городским центром здоровья организована и проводится широкая санитарно-просветительная работа среди населения по вопросам профилактики кишечных инфекций и пищевых отравлений, в том числе и на рынках города.

Решением исполкома Мариупольского горсовета запланированы также меры по обеспечению безопасности питьевого водоснабжения, использования водоемов, мест массового отдыха и содержанию территории, исполнителем которых являются коммунальные службы города.

Кроме того, с целью недопущения эпидемических осложнений по холере в 2012г. в Мариуполе было решено пересмотреть сроки комплекса мероприятий по предупреждению заболевания, организовать профилактическую работу по выявлению и предупреждению распространения инфекционных болезней среди социально не адаптированных слоев населения, обеспечить усиленный госсанэпиднадзор за подконтрольными объектами, проверить готовность лечебно-профилактических учреждений, санепучреждений, активизировать санитарно-просветительную работу среди населения по вопросам профилактики острых кишечных инфекций.