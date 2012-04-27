В Днепропетровске из-за взрывов закрывают школы

В Днепропетровске в местах взрывов закрывают школы.

Об этом ГолосUA сообщили школьники и их родители.

Сначала детей и школьников удерживали в здании школ, а после начали выпускать самых старших.

За младшими школьниками попросили прийти родителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, пострадали 27 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).