В Днепропетровске из-за взрывов закрывают школы
18:33, 27 апреля 2012Новости регионов
0
В местах взрывов
В Днепропетровске в местах взрывов закрывают школы.
Об этом ГолосUA сообщили школьники и их родители.
Сначала детей и школьников удерживали в здании школ, а после начали выпускать самых старших.
За младшими школьниками попросили прийти родителей.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска произошли четыре взрыва, пострадали 27 человек.
По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter