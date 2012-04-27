Милиция не подтверждает выявление взрывного устройства

Милиция Днепропетровской области не подтверждает информацию, распространенную отдельными СМИ, о выявлении и обезвреживании еще одного взрывного устройства и перестрелке правоохранителей с неизвестным возле ТЦ Караван в городе Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщил начальник ЦГЗ УМВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.

«Я только что разговаривал с дежурным, обе эти информации не подтверждаются», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, в результате 4-х взрывов в общественных местах Днепропетровска пострадало 27 людей.