Милиция не подтверждает выявление взрывного устройства
16:32, 27 апреля 2012Новости регионов
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...и стрельбе в городе
Милиция Днепропетровской области не подтверждает информацию, распространенную отдельными СМИ, о выявлении и обезвреживании еще одного взрывного устройства и перестрелке правоохранителей с неизвестным возле ТЦ Караван в городе Днепропетровске.
Об этом УНИАН сообщил начальник ЦГЗ УМВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.
«Я только что разговаривал с дежурным, обе эти информации не подтверждаются», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, в результате 4-х взрывов в общественных местах Днепропетровска пострадало 27 людей.
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