Во Львове закончил работу семинар по обучению слабовидящих детей

Сегодня во Львове закончил свою работу Всеукраинский семинар по проблемам обучения детей с недостатками зрения по системе Брайля, который проходил с 24 по 27 апреля.

Как сообщили в фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», такое мероприятие проходит в Украине впервые.

Семинар проходил на базе учебно-реабилитационного центра для детей с недостатками зрения «Львенок», при участии украинских и международных (Болгария, Польша, Швеция) экспертов. Они, в частности, обсудили вопросы нормативно-правового обеспечения права на образование детей с нарушениями развития, обучения слепых письму и чтению шрифтом Брайля, поделились опытом во внедрении украинских и европейских практик.

Участники мероприятия поднимали вопросы грамотности незрячих детей, а также проблемы интеграции детей с глубокими нарушениями зрения в общеобразовательные школы. В частности, как научить учителя работать с детьми, имеющими разные возможности.

Участники мероприятия отмечали, что в Украине остро стоит проблема с обеспечением книг и учебников для слабовидящих. Сегодня в Украине ежегодно в первый класс поступает около 70 слепых детей и 360 слабовидящих деток. Для них существуют специализированные школы: 6 школ для слепых и 29 школ для слабовидящих. Однако первая книга - «Букварь» - по которой сегодня учатся слепые дети адаптированы для зрячих детей и являются очень неудобными для деток с проблемами зрения. Они изданы еще 15 лет назад, очень тяжелы и неудобны - темы и страницы не совпадают с материалом. Это доставляет много сложностей, и преподавателям, и самим школьникам.

Эксперты отмечали, что в Украине слепой ребенок был вторичен – буквари, по которым они учатся, учитывают, в первую очередь, потребности зрячего ребенка. Ведь в шрифте Брайля разнообразные слова, словосочетания ориентированы на то, что ребенок может сам почувствовать – на звуки, тактильные ощущения. Однако уже скоро, после утверждения в Министерстве образования, в Украине появится новый «Букварь» европейского образца для детей с проблемами зрения. В новой книге появятся такие обязательные разделы, как информация о самом шрифте, что такое буква, что такое язык, для незрячего порядок изучения букв крайне важен, подчеркивают специалисты. Поменяется принцип обучения - «от слепого ребенка к зрячему», а не наоборот.

Также в рамках семинара состоялся первый в Украине профессиональный мастер-класс по изготовлению «осязательной книги» по системе Брайля для дошкольников и учащихся первых классов с глубокими нарушениями зрения. Под руководством педагогов с Люблина (Польша) Агнешки Грабовецкой и Беаты Дидух сорок представителей украинских специальных учебных заведений примут участие в создании осязательной книги. К сожалению, такой вид книги не печатается в Украине, осязательные книги изготавливаются преимущественно руками волонтеров.

Всеукраинский семинар по проблемам обучения детей с нарушениями зрения прошел при финансовой и организационной поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» при содействии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Института инновационных технологий и содержания образования, Главного управления образования и науки ОГА.