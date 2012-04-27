Виннитчина получила субвенции на медицинскую реформу

Винницкая область, как один из пилотных регионов, получила более 118 миллионов гривен государственных субвенций на осуществление медицинской реформы.

Об этом сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

В частности, для приобретения медицинского автотранспорта и оборудования для учреждений здравоохранения Винницы выделено 10 млн грн, на приобретение медикаментов для обеспечения скорой медицинской помощи - 11,584 млн грн, на приобретение медицинского оборудования (маммографов, рентгенологического оборудования и аппаратов ультразвуковой диагностики) - 6,829 млн грн, на поддержку реформирования системы здравоохранения первичной сети, приобретение оборудования и медицинского автотранспорта - 90,0 млн грн.

Управлением здравоохранения и курортов облгосадминистрации определена потребность в вышеупомянутых средствах медицинского назначения, медикаментах и автотранспорте, сформированная заявка согласована с Минздравом Украины.