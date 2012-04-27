В центре Днепропетровска на остановке прогремел взрыв

Сегодня около 12 часов дня в центре Днепропетровска на трамвайной остановке трамвая №1 «Улица Серова» произошел взрыв.

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, по предварительным данным, есть 4 пострадавших, которые госпитализированы.

Движение трамвая № 1 остановлено, остановка частично разрушена, также разрушены стекла в салоне трамвая, который стоит на остановке. Место события оцеплено милицией.

Проводятся экспертизы. Пока комментариев правоохранительных органов нет.