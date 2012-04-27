В Сумской области произошла утечка из нефтепровода
10:32, 27 апреля 2012Новости регионов
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Из-за незаконной врезки
26 апреля около 20 часов в поле возле с. Рубаны Охтырского района Сумской области на промышленном нефтепроводе нефтегазодобывающего управления „Охтырканефтегаз” ОАО „Укрнафта” (диаметр 237 мм, давление 16 атм), из-за несанкционированной врезки произошла утечка нефтегазовой смеси в пределах охранной зоны на площади 200 м кв.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, утечка прекращена путем перекрытия задвижки и проведения сварочных работ. Угрозы окружающей среде нет. К сбору загрязненной почвы и ее рекультивации были привлечены аварийные бригады владельца нефтепровода.
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