Подросток в школе проломил коленом череп однокласснику

В Кировоградской области в общеобразовательном учебном заведении №16 пгт Пантаевка Александрийского района во время драки в школе ученик 11-го класса проломил череп своему однокласснику.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре области.

Происшествие произошло 24 апреля в результате драки, потерпевшего с помощью санавиации транспортировали в Кировоградскую областную больницу.

В отношении сверстника потерпевшего по факту причинения тяжких телесных повреждений прокуратура возбудила уголовное дело (ч.1 ст.121 УК Украины). С целью выяснения всех обстоятельств дела прокурору города Александрии поручено провести правозащитную проверку соблюдения Законов Украины «Об образовании» и «Об охране детства» в этом учебном заведении.

По информации александрийских СМИ, выяснение отношений между учениками началось перед уроком прямо в классе, в ход пошли стулья. Драка продолжилась после урока в коридоре. Закончилось все переломом лобной кости черепа одному из учеников в результате ударов кулаками и коленом.