Прикарпатье: от поражения током погиб главный энергетик
09:50, 27 апреля 2012Новости регионов
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Осматривал щитовую
На Прикарпатье от поражения током погиб главный энергетик завода. Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, трагедия произошла 25 апреля.
По информации МЧС, главный энергетик завода ООО "Униплит" (пгт Выгода Долинского района Ивано-Франковской области) был смертельно поражен электрическим током во время осмотра присоединения высоковольтного звена рубильной машины в электрощитовой.
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