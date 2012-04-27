На Прикарпатье от поражения током погиб главный энергетик завода. Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, трагедия произошла 25 апреля.

По информации МЧС, главный энергетик завода ООО "Униплит" (пгт Выгода Долинского района Ивано-Франковской области) был смертельно поражен электрическим током во время осмотра присоединения высоковольтного звена рубильной машины в электрощитовой.