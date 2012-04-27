170 тысяч на ремонт больниц украли руководители стройфирмы

В Черкасской области разоблачены руководители строительной фирмы, которые присвоили 170 тыс грн бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ в больницах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНС в Черкасской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий налоговики выявили, что предприятие заключило ряд договоров строительного подряда за средства госбюджета на проведение ремонтных работ в больницах Черкасской области, на осуществление которых было перечислено около 170 тыс грн.

Вместе с тем предприятие ремонтные работы не проводило, а средства госзаказчику не вернуло. Таким образом, должностные лица предприятия преднамеренно присвоили средства госбюджета.

Относительно руководителей предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах). Принимаются меры по возмещению государству нанесенных убытков.