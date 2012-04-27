Из общежития Верховной Рады при пожаре вывели 11 детей

09:19, 27 апреля 2012
Новости регионов
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Причины выясняют

Вчера в Киеве на ул. Ю.Коцюбинского в общежитии Управления жилыми домами Управления делами Верховной Рады в подвальном помещении возник пожар.

Вчера в Киеве на ул. Ю.Коцюбинского в общежитии Управления жилыми домами Управления делами Верховной Рады в подвальном помещении возник пожар.

Спасатели эвакуировали из общежития 24 человека, из них 11 детей, сообщили УНИАН в ГУ МЧС в г. Киеве.

Менее чем за 20 минут подразделения МЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ МЧС в г. Киеве.

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