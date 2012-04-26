Уголовное дело о вывозе иорданцем своей дочери не возбуждалось

Милиция не возбуждала уголовное дело по факту вывоза заграницу иорданцем своей дочери. сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, журналисты преждевременно проинформировали о возбуждении уголовного дела.

«СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела, однако на сегодня его нет. Прокуратура Октябрьского района Полтавы действительно отменила решение милиции об отказе в возбуждении дела, но пока дело не возбуждено», сказал Ю.Сулаев.

По данным прокуратуры Полтавской области, 1 апреля в милицию Полтавы обратилась гражданка А. с заявлением, что ее муж М. (гражданин Иордании), с которым она находится в официальном браке, забрал и не вернул их общую дочь, 2007 года рождения. Доследственной проверкой установлено, что в последнее время супруги совместно не проживали, однако М. постоянно общался с дочерью с согласия жены. 30 марта утром отец забрал дочь с согласия матери, но вечером не вернул ребенка. Установлено, что муж заявительницы и их малолетняя дочь в этот день пересекли государственную границу Украины и вылетели в Дубаи (ОАЭ) из аэропорта Харькова.

В данном случае решение вопроса регулируется Семейным кодексом Украины. Если мать и отец, которые проживают отдельно, не пришли к согласию относительно того, с кем из них будет проживать малолетний ребенок, спор между ними может решаться органом опеки и попечительства, подчеркнули в прокуратуре.

Октябрьским райотделом милиции Полтавы 10 апреля было отказано в возбуждении уголовного дела. Данное решение отменила прокуратура Октябрьского района Полтавы.

Подлежат выяснению обстоятельств пересечения ребенком государственной границы, правомерность действий работников пограничной службы. В связи с этим материалы проверки в ближайшее время будут направлены в прокуратуру Харьковской области, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля начальник ГУ МВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов заявил, что в Полтаве милиция возбудила уголовное дело по факту похищения иорданцем 4-летней дочери и вывозе ее в Иорданию. По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека).