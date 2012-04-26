На Львовщине принята программа защиты чернобыльцев

Сегодня депутаты Львовского областного совета приняли Комплексную программу социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на 2012-2014 годы.

За это решение проголосовал 81 депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета.

На эту программу в 2012 году предусмотрено 1,105 млн. грн, в частности, из областного бюджета – 975 тысяч гривен.

Целью программы является проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, их социальную и материальную защиту.

Основные задачи программы – предоставление правовой помощи, повышение уровня правовой грамотности среди пострадавших граждан и содействие развитию и поддержке уставной деятельности общественных организаций по защите прав пострадавших граждан.

Также предусмотрено усиление внимания к проблемам оздоровления и лечения пострадавших граждан и улучшения материально-технической базы медицинских заведений для качественного проведения диспансерных осмотров, в частности, улучшение условий диагностики и лечения пострадавших граждан.