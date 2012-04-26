Мужчина, бросившийся под поезд метро, был чернобыльцем-инвалидом

Мужчина, который накануне совершил самоубийство на станции столичного метро «Олимпийская», был чернобыльцем-инвалидом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время митинга чернобыльцев возле Верховной Рады сообщил член правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко.

По его убеждению, самоубийство человек совершил из-за уменьшения пенсии.

«Стало не хватать денег ни на так называемые «бесплатные» лекарства – на лечение, а даже просто на жизнь, на питание» - сказал П.Прокопенко.

«Он не выдержал и шагнул с платформы под поезд, который заходил на станцию», - сказал он и призвал присутствующих на митинге не прибегать к таким действиям.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 апреля, в 12.38 в киевском метро мужчина бросился под поезд. В результате полученных ран он погиб.

Движение на Куреневско-Красноармейской линии было прекращено до 14.17.