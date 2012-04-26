В Хмельницкой области оздоровлено 420 чернобыльцев

За 2011 год в Хмельницкой области в санаторно-курортных заведениях оздоровлено 420 чернобыльцев, в том числе 193 ликвидатора I категории, 99 – ІІ категории, 108 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Хмельницкой облгосадминистрации.

Также на протяжении прошлого года в специализированных стационарных отделениях областной больницы оздоровлено 44 ребенка, рожденных от родителей-чернобыльцев.

Кроме того, в этом году Управление здравоохранения ОГА запланировало выделить 5% коечного фонда в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны для улучшения здоровья пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Справка УНИАН. По состоянию на 9 апреля на диспансерном учете в Хмельницкой области находится 8104 чел., пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Из них 3583 – ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, 1198 – эвакуированные из зоны действия радиации, 1701 – лица, которые проживают или проживали на территориях, подлежащих надзору, 1592 – лица, которые родились от родителей вышеуказанных категорий, и 30 – внуки пострадавших (4-я группа учета).