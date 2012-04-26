В ночном клубе Львова милиционеры избили людей

В одном из развлекательных заведений Львова сотрудники Управления государственной службы охраны избили двух человек - пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 25 апреля около 20.00 на личный прием к начальнику областной милиции Александру Рудяку пришли журналисты программы «ПРАВОкация», которая выходит на телеканале ЗІК. Они предоставили информацию о том, что работники УГО во Львовской области 21 апреля около 5.00 в развлекательном заведении избили посетителей.

По изложенным фактам было срочно проведено совещание при участии А.Рудяка и прокурора Львовской области Олега Василенко. На основании собранных материалов проверки прокурор области принял решение о возбуждении уголовного дела. Задержаны работники УГО во Львовской области, причастные к совершению этого преступления. Прокуратура Львовской области проводит следствие.

«По распоряжению начальника ГУ МВД Украины во Львовской области немедленно начато служебное расследование этого дела. В Министерство внутренних дел Украины подано ходатайство относительно увольнения из органов внутренних дел Украины милицейских руководителей, а именно - начальника Управления Государственной службы охраны во Львовской области полковника милиции Скорнякова Александра Борисовича и начальника Сиховского райотдела Львовского городского управления полковника милиции Гимона Игоря Нестеровича», - отмечается в сообщении ОСО.

С целью объективного служебного расследования этого дела министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко направил во Львов группу работников МВД, в состав которой вошли представители Департамента внутренней безопасности, Инспекции по личному составу и Департамента Государственной службы охраны.

Работники милиции Львовской области решили собрать для пострадавших средства, необходимые на лечение.

Результаты материалов служебного расследования будут обнародованы сегодня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, ведомство возбудило уголовное дело в отношении 6 работников УГО при ГУ МВД Украины во Львовской области за избиение граждан.

«21 апреля указанные правоохранители, прибыв на вызов в одно из заведений общественного питания города Львова, совершили действия, явно выходящие за пределы их прав и служебных полномочий, а именно применили физическое насилие в отношении двух посетителей заведения, в результате чего последние госпитализированы», - сообщает прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием).

Проведение досудебного следствия поручено следственному отделу следственного управления прокуратуры Львовской области.