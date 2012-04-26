20-летний парень погиб, разбирая снаряд времен мировой войны

09:48, 26 апреля 2012
Новости регионов
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Осколочные ранения

На Днепропетровщине во время разборки боеприпаса времен Второй мировой войны погиб мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 25 апреля в 11:10 от дежурного Никопольского городского отдела ГУ МВД Украины в Днепропетровской области поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном секторе в селе Шишкиное.

По предварительной информации, взрыв произошел во время разборки боеприпаса времен Второй мировой войны. В результате взрыва погиб от осколочных ранений мужчина, 1991 года рождения.

Отбор образцов материалов для лабораторного исследования провел взрыво-технический отдел ГУ МВД Украины в области.

 

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