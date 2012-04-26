В Тернополе было обесточено большинство микрорайонов

В Тернополе в результате пожара на трансформаторной подстанции в течение часа было обесточено большинство микрорайонов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском РЭМ, трансформаторная подстанция мощностью 110 мВт загорелась на территории ОАО «Тернопольоблэнерго».

По словам очевидцев, пожар на трансформаторе сопровождался мини-взрывами и яркими вспышками света. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания.

На месте происшествия работали две бригады спасателей областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

На отдельных массивах города в связи с обесточиванием насосных станций КП «Тернопольводоканал» также не было воды.