В Тернополе было обесточено большинство микрорайонов
09:36, 26 апреля 2012Новости регионов
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Не было и воды
В Тернополе в результате пожара на трансформаторной подстанции в течение часа было обесточено большинство микрорайонов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском РЭМ, трансформаторная подстанция мощностью 110 мВт загорелась на территории ОАО «Тернопольоблэнерго».
По словам очевидцев, пожар на трансформаторе сопровождался мини-взрывами и яркими вспышками света. По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания.
На месте происшествия работали две бригады спасателей областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций.
На отдельных массивах города в связи с обесточиванием насосных станций КП «Тернопольводоканал» также не было воды.
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