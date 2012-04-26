В Горловке горел "Стирол"

В Горловке Донецкой области спасатели 5,5 часов тушили пожар на предприятии ОАО «Концерн «Стирол».

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 14.55 25 апреля в Горловке на открытой площадке ОАО «Концерн «Стирол» произошло возгорание одной из четырех емкостей (каждая по 50 куб. м) с метанолом (остальные три емкости были пустые).

Подразделы пожарной охраны Главного территориального управления МЧС в Донецкой области в 17.50 локализовали пожар, а в 20.25 - ликвидировали.

Жертв и пострадавших не имеет.

Причина пожара и убытки устанавливаются.