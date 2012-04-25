95% жителей Днепропетровской области против медицинской реформы

95% жителей Днепропетровской области выступают против медицинской реформы.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Днепропетровского областного совета Виктория Шилова.

Она напомнила, что медицинская реформа сегодня осуществляется в нескольких пилотных регионах страны, в частности, в Днепропетровской области.

«С 1 января этого года реформа официально стартовала, но Днепропетровскую область лихорадит третий год. У нас (в Днепропетровской области - УНИАН) медицинскую реформу называют «эксперимент над людьми», «фабрикой смерти», «геноцидом украинского народа на отдельно взятой территории». Мы сделали глубокое социологическое анкетирование. 95% жителей Днепропетровской области – категорически против таких реформ. Президент Украины говорил, что нужно приблизить медицину к самому отдаленному участку нашей родины, селу, к человеку, который живет за 100 или 200 километров. Это была главная задача - приблизить медицину», - подчеркнула В.Шилова.

По ее мнению, в ходе медицинской реформы «медицина отдалилась от людей на 80-100 километров».

«Если женщине нужно рожать, она теперь едет за 80-100 километров, иногда рожает в машине по дороге под елочками. Это касается и педиатрии. У нас есть случаи смерти деток. Например, 5-месячный мальчик из села Знаменовка, который умер потому, что врач не был квалифицированным и не распознал болезнь, не направил ребенка в соответствующее лечебное учреждение», - сказала В.Шилова.

Она утверждает: «Местное областное руководство делает вид, что ничего не слышит - ни про смерти, ни про то, что медицина отдалена, ни про то, как возмущается общественность».

Поэтому, по словам В.Шиловой, была создана инициативная группа, которая инициировала проведение референдума в Днепропетровской области относительно действующей медицинской реформы.

«Поскольку нас власть не слышит, полностью игнорирует 3,5 миллиона людей, надо что-то делать. Мы требуем референдума. 27 апреля под стенами облгосадминистрации, чтобы услышал и губернатор Вилкул, и глава облсовета Удод, будет мирная акция с требованием референдума. Нельзя терпеть, когда умирают 5-месячные дети или пожилые люди, не дождавшись медицинской помощи», - заявила В.Шилова.

Она также подчеркнула, что в Днепропетровской области представителей инициативной группы не допускают к средствам массовой информации.

«Мы приехали в Киев, потому что в Днепропетровске все каналы связи перекрыты, ни на один канал мы не можем (попасть), никаким образом донести свою точку зрения мы не можем», - заявила В.Шилова.