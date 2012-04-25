Киев: на станции метро “Олимпийская” на рельсы упал человек

В Киеве из-за падения пассажира на рельсы на станции “Олимпийская” (движение в направлении ст. “Героев Днепра”) произошел сбой в работе столичного метрополитена на Куреневско-Красноармейской линии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, чрезвычайная ситуация произошла около 12.40 и сейчас есть определенные ограничения в движении поездов на указанной линии метро.

В частности, организована перевозка пассажиров от «Героев Днепра» до «Майдана Незалежности», и от «Выставочного центра» до «Лыбидской» по рельсам в обоих направлениях. В то же время, между станциями «Лыбидская» и «Льва Толстого» поезда курсируют в одном направлении (в сторону «Майдана Незалежности»).

Пока отсутствует информация о состоянии пассажира метро, который упал на рельсы.

Также в пресс-службе пока не уточняют, когда возобновится нормальное движение поездов на синей ветви. “Там работают люди. Пока не можем сказать, когда будет возобновлено движение”, - сказал собеседник агентства.