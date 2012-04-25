На Буковине будут судить хирурга за смерть пациента

Прокурор Черновицкой области Петр Коваль возбудил уголовное дело в отношении депутата районного совета, заведующего хирургическим отделением Глибочской центральной районной больницы, бездеятельность которого привела к смерти пациента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что в декабре 2009 года в эту больницу с диагнозом «политравма и посттравматический шок» госпитализировали жителя одного из сел района, который нуждался в немедленном операционном вмешательстве, поскольку существовала прямая угроза его жизни.

Однако, по словам П.Коваля, заведующий хирургическим отделением, который находился в это время в больнице дежурным врачом-хирургом, не оказал надлежащую медицинскую помощь больному, что «привело к смерти пациента».

Возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст.140 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей из-за халатного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжелые последствия для больного).