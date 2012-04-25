В Одессе столкнулись 3 авто, госпитализированы 7 человек

В результате столкновения автомобилей Toyota Camry, Nissan Langley и Toyota Carina, произошедшего в ночь на среду, 25 апреля, на 3-й станции Люстдорфской дороги в Одессе, пострадали и были госпитализированы 7 человек. Об этом УНИАН сообщили УНИАН в городском управлении ГАИ.

По свидетельствам очевидцев ДТП, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на перекресток с улицы Сибирской и столкнулся с Nissan Langley, двигавшимся со стороны площади Толбухина. Вследствие удара Nissan Langley отбросило на автомобиль Toyota Carina E, остановившийся перед светофором.

При аварии получил травму головы водитель Nissan Langley, а также травмированы шесть пассажиров.

После ДТП водитель автомобиля Toyota Camry, в котором находилось 6 человек, попытался покинуть место происшествия, но сотрудники ГАИ его задержали и с помощью бойцов спецподразделения «Беркут» доставили в пункт проведения экспертизы на предмет алкогольного опьянения.

Ведется расследование причин тройного столкновения.