В Луганске в школе избили 10-летнего ребенка

В Луганске возбуждено уголовное дело по факту избиения 10-летнего ребенка в здании школы № 26.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры области Александр Зайцев, уголовное дело прокуратура Луганской области возбудила вчера 24 апреля по ч 1. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение лёгких телесных повреждений).

«В рамках досудебного следствия милиция выясняет все обстоятельства конфликта в школе», - сказал А.Зайцев.

По информации луганского информационного сайта Схид-инфо, 10-летний мальчик был избит одноклассниками во время урока 15 марта в здании школы № 26 г. Луганска

Медики обнаружили у мальчика сильные ушибы шейного отдела позвоночника. Также ему был поставлен диагноз «контузия легкой степени правого глаза». 4 дня он провёл в травматологическом отделении больницы, а после томографии был переведён в нейрохирургическое отделение детской областной больницы. Ребенок провел на больничной койке с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма спины» в общей сложности 24 дня. Сейчас мальчик уже ходит в школу, но до сих пор жалуется на боль в голове и шее.